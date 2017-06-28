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العين السخنة.. إشغال مستمر بعد العيد بنسبة 90%

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مصراوي Masrawy

العين السخنة.. إشغال مستمر بعد العيد بنسبة 90%

04:07 م الأربعاء 28 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

الأول على الدبلومات الفنية:

الألبوم التالى

الأول على الدبلومات الفنية: "ابتعدت عن بعبع الثانوية العامة"

السويس - حسام الدين أحمد:

واصل أهالي السويس، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقضوا ليلة رابع أيام العيد على كورنيش السويس، الذي يعتبر أكبر متنفس بالمدينة، ويضم أكبر عدد من الكافيهات والمقاهي التي يتردد عليها الشباب.

وشهد الكورنيش، حتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، زحامًا وتوافد عدد كبير من الأسر، خاصة بمنطقة المشاية، والباركينج نهاية الكورنيش، حيث تحول لقبلة الباعة الجائلين مع غروب الشمس لتقديم الأطعمة والمشروبات للأسر.

وفي جنوب السويس، حافظت المنتجعات السياحية والقرى والفنادق بالعين السخنة، على نسبة إشغال مرتفعة، بلغت 90 % رابع أيام عيد الفطر، بحسب ما أكد محمد جودة مدير السياحة في السويس.

وأشار جودة في تصريح صحفي، إلى أن القرى السياحية استفادت من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو والجمعة المقبلة، واستمرار تواجد بعض النزلاء الذين وصلوا أمس، ثالث أيام العيد، فضلاً عن الذين وصلوا اليوم الأربعاء، ليحلوا مكان الذين غادروا بعد قضاء أول يومين في العيد.

وفي السياق ذاته، كثفت إدارة مرور السويس، الخدمات المرورية والكمائن بطريقي السويس – السخنة، والسخنة – الزعفرانة، مع مراقبة السرعة بالرادار، وتوقيع غرامات فورية للمخالفين، للحد من الحوادث المرورية.

على جانب آخر، قال سعيد اللبيدي، رئيس مجلس إدارة جهاز التجميل والنظافة في السويس: "إن عمال النظافة رفعوا 669 طنًا من المخلفات خلال أيام العيد الثلاثة".

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