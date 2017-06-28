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الأولى على "دبلوم الزراعة": الالتزام والجدية سر التفوق

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مصراوي Masrawy

الأولى على "دبلوم الزراعة": الالتزام والجدية سر التفوق

04:06 م الأربعاء 28 يونيو 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قالت دينا أحمد صبري، الحاصلة على المركز الأول في دبلوم الزراعة بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية المتقدمة، نظام 5 سنوات: "إن التفوق لا يأتي ضربة حظ، وإنما نتاج جهد وعرق، ووجهت خالص الشكر والتقدير لأسرتها التي وفرت لها المناخ الملائم، وكل سبل التفوق من خلال الاستقرار الأسري".

وأضافت، "دينا"، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أنها كانت تذاكر 4 ساعات في اليوم من خلال مادتين، لافتة إلى أنها لم تحصل على دروس خصوصية سوى في مادتين فقط هما: الكيمياء والهندسة، وكانا في آخر العام للمراجعة.

وحول رؤيتها للتعليم الفني، أكدت دينا أنه قاطرة التقدم في ، وفي نهايته حتى لو لم يحصل الطلاب على مركز فيه يؤهله لدخول الجامعة، فهو يتخرج منه وقد تعلّم شيئًا يستطيع أن يؤهله لسوق العمل، بخلاق طالب الثانوية العامة، الذي لابد له من إتمام الدراسة الجامعية.

وأضافت أن سر تفوقها، يكمن في الالتزام والجدية والمذاكرة من اليوم الأول، مؤكدة أنها تفخر أنها خريجة إحدى المدارس الحكومية الخاصة بالتعليم الفني، مشيرة إلى أنها توقعت أن تحصل على مجموع يؤهلها لاستكمال دراستها الجامعية في كلية الزراعة، ولكنها تخطت ذلك وأصبحت الأولى على الجمهورية.

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