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"الأعلى للجامعات الخاصة": بدء المرحلة الأولى للتنسيق في 1 أغسطس المقبل

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات الخاصة": بدء المرحلة الأولى للتنسيق في 1 أغسطس المقبل

04:02 م الأربعاء 28 يونيو 2017

عز أبو ستيت أمين عام الجامعات الخاصة

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عز أبو ستيت أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إنه لا يوجد أي تعديلات في نظام القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام، بخلاف زيادة المصروفات بنسبة 10% والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أعلن عن الضوابط الخاصة بتنسيق 2017 للجامعات الخاصة -في بيان له-، شملت مواعيد تسجيل الرغبات والتي ستقسم على ثلاث مراحل:

الأولى، تبدأ مباشرة وعلى الفور من ظهور نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات الحكومية وذلك بداية 1/8/2017، والمرحلة الثانية من المقرر أن تبدأ في 8/8/2017، تليها المرحلة الثالثة في 15/8/2017.

كما أعلن "الأعلى للجامعات الخاصة" عن تقديرات مبدئية للحد الأدنى للكليات التابعة للجامعات الخاصة،95% للطب البشري، 90% لكليات (طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، 80% للهندسة، 70% كليتي (الفنون التطبيقية– العلوم الطبية التطبيقية)، 70% كليتي (علوم الحاسب)، 65 كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية، الادارة، اللغات والترجمة، الاعلام)، 55% لباقي الكليات.

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، فأعلن الأعلى للجامعات الخاصة أنها ستكون 70% لكليات الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، 65% للهندسة، 65% كليتي (الفنون التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية)، 65% كليتي (علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية)، 55% كليات (الإدارة، اللغات والترجمة، الاعلام).

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