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النيابة الإدارية: استمرار تظلمات مسابقة الكاتب الرابع 60 يومًا

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النيابة الإدارية: استمرار تظلمات مسابقة الكاتب الرابع 60 يومًا النيابة الإدارية: استمرار تظلمات مسابقة الكاتب الرابع 60 يومًا

مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية: استمرار تظلمات مسابقة الكاتب الرابع 60 يومًا

03:57 م الأربعاء 28 يونيو 2017

كتب – عمرو علي:

أعلنت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، اليوم الأربعاء، استمرار مدة التظلمات من نتيجة مسابقة التعيين بوظيفة كاتب رابع، والمعلن عنها بالإعلان رقم 1 لسنة 2016، إلى 60 يومًا بدء من السبت 24 يونيو 2017، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة.

وأوضح البيان، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن مواعيد تقديم التظلمات مستمرة يوميا لمدة 60 يوما، ما عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

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مصراوي Masrawy

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