البورصة تربح 1.8 مليار جنيه خلال أسبوع العيد

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30 “ لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13395.81 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 649.42 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1509.24 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيعى 18.11 مليون جنيه و 8.16 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 26.2 مليون جنيه .

يشار إلى أن جلسة اليوم هى الجلسة الوحيدة للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري بسبب إجازتي العيد و 30 يونيو .