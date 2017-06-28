شريف إسماعيل: لا تهاون مع أي متعدٍ على أراضي الدولة

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أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على استكمال الجهود للبناء على ما تحقق في مجال إستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاسيما في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وشدد إسماعيل على أن استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف، حتى إستعادة كامل أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات، وأنه لا تهاون مع أي متعدٍ على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات، وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائي لسبل الإستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.

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وأضاف، أن الحكومة وافقت مؤخراً على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها، من خلال تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الإتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجرءات تقنين الأوضاع.