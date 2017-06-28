صور.. رئيس مدينة بلطيم يحرر محضرًا بسبب إهدار المال العام

التحرير

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كتب: عمرو الشامي

كشف اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن المؤامرة المدبرة لعرقلة سير العمل بملاحة منيسى بقرية الشهابيه، حيث قام أحد الخارجين على القانون، ومن له المصلحه العليا فى وقف الأعمال بملاحة منيسى، بوضع وغرس أسياخ حديدية صلبة مدببة وحادة من الجانبين بطول 50 سم تقريبًا داخل الأرض للطريق المؤدي لموقع الشركه المصرية لاستخراج المعادن، وذلك عند مرور السيارات الخاصه لنقل الرمال من أجل تعطيل العمل.

وأضاف رئيس مدينة بلطيم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المؤامرة أسفرت عن إتلاف 3 كاوتش للسياره رقم (50301) محافظه، و2 كاوتش للسياره رقم (100112) محافظه، وأيضاً تعطيل العمل لعدة ساعات حتى الانتهاء من البحث عن بعض القطع الفولازيه الحاده تحت التراب، ومسح الطريق بالبلدوزرات المجنزرة.

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وتابع "تم تحرير محضر في الواقعه المتمثلة بإهدار المال العام".