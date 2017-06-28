أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور.. رئيس مدينة بلطيم يحرر محضرًا بسبب إهدار المال العام

Google+ Print
صور.. رئيس مدينة بلطيم يحرر محضرًا بسبب إهدار المال العام صور.. رئيس مدينة بلطيم يحرر محضرًا بسبب إهدار المال العام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: عمرو الشامي

كشف اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن المؤامرة المدبرة لعرقلة سير العمل بملاحة منيسى بقرية الشهابيه، حيث قام أحد الخارجين على القانون، ومن له المصلحه العليا فى وقف الأعمال بملاحة منيسى، بوضع وغرس أسياخ حديدية صلبة مدببة وحادة من الجانبين بطول 50 سم تقريبًا داخل الأرض للطريق المؤدي لموقع الشركه المصرية لاستخراج المعادن، وذلك عند مرور السيارات الخاصه لنقل الرمال من أجل تعطيل العمل.

بلطيم2

وأضاف رئيس مدينة بلطيم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المؤامرة أسفرت عن إتلاف 3 كاوتش للسياره رقم (50301) محافظه، و2 كاوتش للسياره رقم (100112) محافظه، وأيضاً تعطيل العمل لعدة ساعات حتى الانتهاء من البحث عن بعض القطع الفولازيه الحاده تحت التراب، ومسح الطريق بالبلدوزرات المجنزرة.

شاهد أيضا

وتابع "تم تحرير محضر في الواقعه المتمثلة بإهدار المال العام".

بلطيم1

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)