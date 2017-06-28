«حلا الترك».. فتاة فقدت طفولتها بسبب النجومية وتبرأ منها والدها

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موهبة قالوا عنها عبقرية لا تتكرر كثيرًا، وستصبح يومًا ما نجمة العرب الأولى، ووسط هذا الإطراء، والحلم لأن تصبح نجمة، فقدت هذه الموهبة أهم مراحل حياتها، وهي "الطفولة".

حلا الترك؛ تلك المطربة الصغيرة التي سرقت أنظار الجميع منذ بداية مشوارها الفني، في برنامج "آراب جوت تالنت"، وبرنامج "ستار صغار"، عانت من العديد من الأزمات التي لم ترحم سنها الصغيرة، والتي لم يتحمل مثلها كبار الفنانين.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات والأزمات في قصة فتاة أفقدتها النجومية طفولتها.

سنها

ولدت حلا الترك عام 2002، في البحرين، من أب بحريني وأم سورية، وعمرها 15 عامًا فقط.

والداها منفصلان وتعيش مع فنانة شهيرة

تعيش مع زوجة والدها، المطربة المغربية دنيا بطمة، بعد انفصال والدها عن والدتها السيدة منى السابر، وعيش كل منهما وحده.



اكتسبت شهرتها من "آراب جوت تالنت"

بدأت "حلا" مشوارها من خلال برنامج "ستار صغار"، عام 2009، الذي كان يعرض على قناة "أبو ظبي"، وهي في السابعة من عمرها، إلا أن بدايتها الحقيقية كانت في عام 2011 من خلال برنامج المواهب "آراب جوت تالنت".

ووصلت "حلا" إلى مرحلة النهائيات، وحققت نجاحًا كبيرًا، وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة، وبعد فترة أصدرت أغنية "بابا نزل معاشه ونامي"، و"بنتي الحبوبة"، التي تخطت أعداد مشاهدتها إلى 100 مليون مشاهدة.



تغني بـ4 لغات

تغني حلا الترك بعدة لغات، إلا أنها تمتاز بشكل خاص بالغناء بالتركية ‏والهندية والفرنسية، مما جعل شركة "بلاتينيوم ريكوردس" ‏توقع معها عقدًا وتتبناها في مشوارها الفني.‏



ووسط كل هذا النجاح فقدت "حلا" طفولتها بين طيات النجومية الكبيرة التي وصلت إليها..

صور مثيرة للجدل

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الصور نسبت إليها، والتي تظهر فيها بأوضاع "مخلة"، مما أثار حالة من الجدل حتى نفت الفنانة الصغيرة علاقتها بتلك الصور، ولكنها نشرت بنفسها العديد من الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، لاقت العديد من التعليقات السلبية، والتي وصلت إلى السباب، مما دفعها إلى إغلاق حسابها، ومن جهتها، قالت جدتها إن والدها هو من أغلق حسابها، بسبب الصور التي كانت تنشرها "دون وعي" حقيقي، لا سيما وأنها كانت تصحبها بعض التعليقات التي لا تليق بطفلة.

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علاقتها بوالدتها

أثارت "حلا" حالة جدل كبيرة، بعد حوارها في وقت سابق من العام الماضي ببرنامج "ET بالعربي"، حيث لاحظ مقدم البرنامج محاولتها اختصار كلامها عن علاقتها بوالدتها الحقيقية، حيث قالت خلال اللقاء، إن علاقتها بوالدتها الحقيقية "منى السابر"، لم تتأثر أو تشهد أي توتر، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم معها.



وذكر المقدم أن "حلا" حاولت عدم الحديث مطولًا عن الموضوع، حيث أجابت عن قدر السؤال الذي طُرح عليها، وتجنبت الإدلاء بالتفاصيل حول علاقتها بوالدتها، عكس ما فعلت بحديثها عن النجمة المغربية زوجة والدها دنيا بطمة.



الأزمة الأخيرة وتنصل الأب من ابنته

قبل أيام قليلة، ظهرت "حلا الترك" في إحدى حلقات برنامج "مجموعة إنسان"، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، وأدلت بعدد من التصريحات التي أثارت حفيظة والدها المنتج محمد الترك وزوجته دنيا بطمة، حيث قالت "حلا" عن مدى إدراك أهلها أنها ستتعرض لضغوط الشهرة على حساب الدراسة: "هذا كان كلام أهلي، هم الذين كانوا يقررون، إذا كان لدي حفلة ولدي دراسة، كنت أنهي درسي لأنها أولى، أمي كانت تنسق مع المدرسة وتتابعني في كل شيء".

وكانت زوجة والدها "دنيا بطمة" قد هاجمت والدة "حلا" في تصريحات سابقة عندما سُئلت عن مدى زعل والدة حلا من تصرفاتها، فقالت "بطمة": "عندما تعرف والدتها هي في أي صف، وماذا تأكل وماذا تشرب عندها يمكن أن نعرف إذا زعلت أم لا"، وبحلول "حلا" في البرنامج نفت ذلك وهاجمت زوجة والدها، قائلة: "هذه ليست الحقيقة، أنا كنت متضايقة من والدتي ومع الأيام تصالحنا وتفاهمنا وقلت لها أنا آسفة واعتذرت عن كلامي في هذا اللقاء، لكن أنا لم أكن أعرف أنها ستقول هذا الكلام عن أمي".



وجّهت "حلا" اللوم أيضًا لزوجة أبيها بعدما سألها مقدم البرنامج عن انتشار صورة لها بمكياج جريء عرضها للانتقاد، فقالت: "لست أنا من يضع الماكياج، بل الفنانة دنيا بطمة، أنا لم أعرف شيئا عن الماكياج ولم أكن أعرف ماذا أضع على وجهي، كنت صغيرة، ولم أكن أعرف شيئا".

لم تكتفِ "حلا" بمهاجمة زوجة والدها، وإنما تطرقت إلى علاقتها أيضًا، وأظهرته بشكل غير لائق عندما ادعت كذبه وأنه صور له مقطع فيديو كانت تتحدث فيه عند جدتها لوالدها بأسلوب لا يليق، وقالت عن ذلك: "أنا كت متضايقة ومتعصبة ولم أكن أعرف ماذا أقول، وأنا أعتذر منها مجددا وأطلب منها مسامحتي، ولكنني لم أكن أعرف أن هناك فيديو يصورني، وعندما عرفت عاتبت والدي وقلت له ماذا سيقول الناس عندما يسمعون أنني تكلمت بطريقة غير جيدة عن والدتك، وسيقول إني بنت مو متربية".

تصريحات "حلا" أصابت الأب "محمد الترك" بصدمة كبيرة، خاصة وأنه في مشاكل مع أمه بسبب زوجته "دنيا بطمة"، فخرج "الترك" بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات"، قال فيه: "أنا أستغرب من ابنتي، يا عيب ويا حيف يا ابنتي يا حلا على التربية يلي ربّيتك إيّاها، شنّوا طلّعتيني اليوم انّو أنا كذّاب؟ وأنا كنت أجبرك عأشياء؟".

وتابع: "تعرفي يا بابا أهمّ شيء انّك إنتي مقتنعة ومستأنسة بللي قلتيه، ما عندي شيء أقدر أقوله، لأنو عندي من الداخل حرقة قلب أب، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وصّلنا لهذه المرحلة".

أما عن مهاجمتها لزوجته، فقال: "صارت امّك حبيبتك؟ فين كانت أمك؟ مين يدري عنها؟ بتقولين جدّتك اكتشف موهبتك؟ فين جدّتك للي تقولين عنها؟"، وتابع: "أنا ما عندي عائلة، أنا عندي أب وأخت وزوجة وبنت (يقصد طفلته غزل من زوجته دنيا) وولدين وبس".

زوجة الأب الفنانة "دنيا بطمة" استاءت هي الأخرى من تصريحات "حلا"، فنشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "سناب شات"، مقطع فيديو تقيم فيه حفل حناء لطفلتها المولودة حديثًا "غزل"، وعلّقت عليه: "يمه يمه الحنة مالت غزولتي الله يحفظها وتكون بنية صالحة وبارة بأبوها وأمها وأهم شيء ما يكون عندها انفصام في الشخصية الله لا يبلانا"، في إشارة منها إلى "حلا الترك".