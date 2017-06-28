"زراعة المنوفية": رصد 12 فدان أرز بالمخالفة للقانون بمركز تلا

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس أحمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه جرى رصد نحو 12 فدانًا منزرعة بمحصول الأرز بالمخالفة لقرارات وزارة الزراعة، بعدم زراعة الأرز بمحافظة المنوفية نظرًا لاحتياجه كميات كبيرة من المياه.

وأكد عبد الله، في تصريحات صحفية، أن الوزارة حددت، بالتنسيق مع المحافظات، المساحات المنزرعة بالأرز، وفق خطة موضوعة جرى فيها مراعاة طبيعة الأراضي الزراعية، وجدول توزيع حصص مياه الري على المحافظات.

ولفت، إلى تحرير محاضر مخالفة للمزارعين المخالفين، حرصًا على توفير المياه لباقي المحاصيل الأساسية بالمحافظة، مؤكدًا أن المخالفات التي جرى رصدها تركزت في مركز تلا؛ بسبب قرب الأراضي الزراعية بها من محافظة الغربية، المسموح لها بزراعة محصول الأرز.

وتابع وكيل وزارة الزراعة، تحرير محاضر مشتركة بين الزراعة والري والمسطحات بالزراعات المخالفة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المبيدات اللازمة لتنفيذ محاضر إزالة الزراعات المخالفة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.