طريقة-عمل-البصل-المخلل-في-المنزل

كتبت- ميرا ماهر:

تعتبر المخللات من الأطباق الجانبية التي تساعد على فتح الشهية، والمحببة لدى المصريين، إضافة إلى أن لها فوائد عديدة إذا تم تناولها باعتدال، حيث أن البكتيريا المفيدة الموجودة في المخلل تساعد على تحسين عملية هضم الطعام.

ويعد "مخلل البصل" من الأنواع المفضلة لدى العديد من الناس، كما يمكن تحضيره في المنزل بسهولة كما يلي:

المكونات

كيلو بصل "صغير الحجم"

كوبان خل أبيض

كوب ملح طعام

نصف ملعقة طعام سكر

ملعقة صغيرة بهارات مخلل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

-غسل البصل جيداً قبل تخليله.

-يتم وضع البصل دون تقشير في وعاء مع إضافة الملح.

-يضاف الماء المغلي حتى يغمر البصل.

-يترك الوعاء لمدة يومين مع التقليب المستمر من وقت لآخر.

-يصفى البصل من الماء وتزال عنه القشرة بلطف دون قطع نهايته.

-يوضع البصل في وعاء مع إضافة الماء المغلي مرة أخرى، ويترك لمدة خمس دقائق.

-يصفى البصل من الماء جيداً، ثم نضع البصل في ماء مغلي مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق، ثم يصفى.

-وقبل أن يبرد البصل، يتم غلي الخل مع البهارات والفلفل والسكر وملعقة من الملح على النار، ويترك لمدة ربع ساعة.

-يوضع البصل في وعاء زجاجي نظيف ومعقم، ويغمر بمحلول الخل والملح، ويغلق بإحكام لضمان عدم دخول الهواء، ويوضع في مكان بارد ومظلم.

-يحتاج مخلل البصل إلى أسبوع حتى ينضج.