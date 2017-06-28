الحجر الصحي: فحص الركاب القادمين من السودان بالمطار بسبب وباء الكوليرا

كتب- طه عبيد:

قال الدكتور مدحت قنديل مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لفحص جميع الركاب القادمين من السودان من وباء الكوليرا، وذلك تنفيذًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بعد انتشار الوباء في بعض مناطق السودان.

وأضاف قنديل، في تصريحات صحفية، أنه تم تشديد الرقابة الصحية على الركاب القادمين من السودان ومناظرتهم طبيًا، من خلال عدد من الأطباء والمراقبين الصحيين والممرضين، الذين انتشروا داخل صالات الوصول لاستقبال الرحلات القادمة من السودان.

وأوضح مدير إدارة الحجر الصحي، أنه تم التنسيق مع شركات الطيران العاملة بالمطار، بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلات، وإذا اشتبه أطقم الضيافة في أي أعراض لدى أي راكب، عليهم إبلاغ سلطات الحجر الصحي بالمطار فور هبوط الطائرة لفحص الراكب ومتابعة حالته الصحية.

وقال مدير الحجر الصحي بالمطار، إنه سيتم عزل أية حالات تظهر عليها أعراض وباء الكوليرا، ونقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية.

وتابع: "تم مضاعفة عدد الأطباء والمراقبين الصحيين بصالات الوصول لمتابعة الطائرات وفحص الركاب القادمين من المناطق الموبوءة، ومناظرة الركاب للتأكد من عدم إصابتهم بوباء الكوليرا".​