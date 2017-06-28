وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة -صور

كتبت- داليا شبل:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات بجامعة القاهرة، وذلك لمتابعة استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي.

وشدد عبدالغفار -خلال تفقده لمعامل الحاسب الآلي المعدة لتسجيل رغبات الطلاب-، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال مراحل التنسيق للعام الجامعي القادم 2017/2018.

وخلال الجولة التفقدية قام الوزير بالتواصل هاتفيا مع بعض قيادات جامعة القاهرة لسرعة الانتهاء من عمليات الدهان والتجديدات بالمبنى.

يذكر أن اختبارات القدرات تبدأ السبت المقبل الموافق 1 يوليو حتى 18 يوليو المقبل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني تيسيرًا على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات وهي (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة "عمارة، وفنون" التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، شعبة التربية الموسيقية، شعبة التربية الفنية بكليات التربية والتربية النوعية).

