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التموين: بدء إضافة المواليد على البطاقات أغسطس المقبل

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مصراوي Masrawy

: بدء إضافة المواليد على البطاقات أغسطس المقبل

03:39 م الأربعاء 28 يونيو 2017

التموين: بدء إضافة المواليد على البطاقات أغسطس المقبل

وزارة التموين والتجارة الداخلية

كتبت - عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر أن يتم فتح باب إضافة المواليد، واستخراج البطاقات التموينية عقب الانتهاء من عملية تحديث بيانات البطاقات، والتي تسهدف تحديث بيانات 19 مليون مواطن، حتى 15 يوليو المقبل، على أن تبدأ إضافة المواليد أغسطس المقبل.

وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - لمصراوي، إلى أنه من المقرر انتهاء مدة مهلة تحديث البيانات منتصف يوليو المقبل، على أن يتم استكمال الإجراءات حتى الأول من أغسطس، ليتم فتح الباب لإضافة المواليد واستخراج البطاقات التموينية، خاصةً عقب إقرار الموزانة في العام المالي الجديد.

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية- حالياً - على تحديث بيانات 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة تموينية، وتم مد المهلة حتى منتصف يوليو المقبل.

يذكر أنه تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح .

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مصراوي Masrawy

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