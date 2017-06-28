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لسوء النظافة وتعديات الأراضي.. محافظ المنيا يحيل رؤساء قرى للتحقيق

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مصراوي Masrawy

لسوء النظافة وتعديات الأراضي.. محافظ المنيا يحيل رؤساء قرى للتحقيق

03:31 م الأربعاء 28 يونيو 2017

لسوء النظافة وتعديات الأراضي.. محافظ المنيا يحيل رؤساء قرى للتحقيق

جولة محافظ المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

قرر عصام البديوي محافظ المنيا، إحالة رؤساء الوحدات المحلية لكل من قريتي تله وبني أحمد الغربية، للتحقيق، بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وذلك لسوء حالة النظافة ببعض الأماكن بدائرة الوحدتين، وكذلك وجود حالات تعدٍّ على أراض زراعية.

وكشف التقرير، الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، عن سوء حالة النظافة من مخلفات وقمامة على جانبي المحيط، بجانب مخلفات للقمامة لم يجرِ رفعها أسفل كوبري تله، وقد تم استدعاء معدات النظافة بالقريتين، بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمركز المنيا، ورفع المخلفات وإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية من المهد، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بالعمل على تلافي كافة الملاحظات.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ، خلال تفقده منطقة كدوان بمدينة المنيا، برفع كافة مخلفات القمامة بالمنطقة الخاصة بتجميعها وفرزها، حيث أكد المحافظ، أنه سيجري عقد لقاء مع جامعي القمامة، وذلك للتوافق معهم حول اختيار مكان بديل لأعمال التجميع والفرز بعيدًا عن الكتلة السكنية داخل المدينة.

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