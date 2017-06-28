قبل النهائي.. ماذا قدمت إسبانيا وألمانيا في يورو تحت 21 سنة؟

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تمكن كل من المنتخب الإسباني ونظيره الألماني من التأهل إلى نهائي يورو 2017 تحت 21 سنة والمقام حاليًا في بولندا، وذلك بعد فوز الماتدور على إيطاليا في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بينما تخطى الماكينات عقبة إنجلترا بركلات الترجيح.

وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل على ملعب كراكوف معقل نادي كراكوفيا الذي يلعب في الدوري الممتاز البولندي.

وخاض المنتخب الألماني في البطولة 4 مباريات فاز في 3 مواجهات منها وخسر واحدة مسجلًأ 7 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى، وحل الماكينات في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتغلب على جمهورية التشيك 2-0 والتغلب على الدنمارك 3-0 والخسارة من إيطاليا بهدف نظيف.

ومن جانبها خاضت إسبانيا 4 مباريات في البطولة حققت الفوز في جميعها مسجلة 12 هدفًأ واستقبلت شباكها هدفين، واحتل الماتدور صدارة المجموعة الأولى بالفوز على مقدونيا 5-0 والبرتغال 3-1 وصربيا 1-0.

ويحتل دافي سيلكي صدارة هدافي المنتخب الألماني في البطولة برصيد هدفين، بينما يتصدر ساؤول قائمة هدافي المنتخب الإسباني والبطولة بشكل عام برصيد 5 أهداف.

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وحقق المنتخب الألماني أفضل نتائجه في البطولة من خلال التتويج بلقبها في نسخة 2009، بينما حلت الشرقية سابقًا وصيفة في نسختي 1978 و1980 وحلت ألمانيا الغربية سابقًا وصيفة أيضًا في نسخة 1982.

وبدورها حققت إسبانيا اللقب 4 مرات أعوام 1986 و1998 و2011 و2013 وحلت وصيفة في نسخة 1984 و1996.

وتواجهت إسبانيا وألمانيا في 3 مواجهات سابقة في بطولات اليورو تحت 21 سنة، وأتت المواجهة الأولى في ربع نهائي نسخة 1982 وفازت إسبانيا على ألمانيا الغربية بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب قبل أن تخسر في الإياب بثنائية نظيفة.

ومن ثم تواجه المنتخبين في دور المجموعات من نسخة 2009 وأنتهى اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن يتوجها للمرة الأخيرة في دور المجموعات من نسخة 2013 وفازت إسبانيا حينها بهدف نظيف.