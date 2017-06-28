صالح جمعة: جئنا إلى زامبيا للفوز.. وأتمنى المشاركة

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أكد صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة «زاناكو الزامبي» المقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تعد تحدي كبير للفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحالف اللاعبين التوفيق في المباراة لتحقيق الفوز.

وقال جمعة إن الفريق سافر إلى زامبيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة وتعزيز موقف الفريق في التأهل لدور الثمانية من البطولة.

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وأوضح صالح أنه يتمنى أن يشارك في المباراة ويكون له دور إيجابي في تحقيق الفوز، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري.

وكانت بعثة الأهلي قد سافرت إلى زامبيا فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.