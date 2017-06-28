أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مرتضى منصور: حرصنا على تلبية رغبة «كهربا»

Google+ Print
مرتضى منصور: حرصنا على تلبية رغبة «كهربا» مرتضى منصور: حرصنا على تلبية رغبة «كهربا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن مجلس إدارة نادي برئاسة  موافقته على تجديد إعارة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، لنادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسم جديد

وحرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، على الترحيب بالدكتور عبدالله شرف عضو مجلس إدارة اتحاد جدة والاحتفاء به في ظل زيارته للنادي لإتمام التفاوض لضم اللاعب.

وقال منصور في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المفاوضات: "المفاوضات استمرت لمدة أسبوع، وحرصنا على تلبية رغبة اللاعب في الاستمرار بالاحتراف".

شاهد أيضا

وتابع: "بدأت المفاوضات من الجانب السعودي نظير مليون دولار ثم ارتفعت لمليون و300 ألف، ورفض الزمالك هذه المبالغ حتى وصل العرض إلى 2.3 مليون دولار وهو ما وافق عليه الزمالك".

وأضاف: "لبينا رغبة اللاعب رغم أن النادي كان متمسكًا ببقائه في صفوف الفريق".

وأختتم رئيس النادي بالتأكيد على أن التعاقد به شرط في حالة تأخر دفع المستحقات يكون العقد لاغيًا وذلك للحفاظ على حقوق القلعة البيضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة