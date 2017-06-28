مرتضى منصور: حرصنا على تلبية رغبة «كهربا»

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور موافقته على تجديد إعارة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، لنادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسم جديد

وحرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، على الترحيب بالدكتور عبدالله شرف عضو مجلس إدارة اتحاد جدة والاحتفاء به في ظل زيارته للنادي لإتمام التفاوض لضم اللاعب.

وقال منصور في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المفاوضات: "المفاوضات استمرت لمدة أسبوع، وحرصنا على تلبية رغبة اللاعب في الاستمرار بالاحتراف".

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وتابع: "بدأت المفاوضات من الجانب السعودي نظير مليون دولار ثم ارتفعت لمليون و300 ألف، ورفض الزمالك هذه المبالغ حتى وصل العرض إلى 2.3 مليون دولار وهو ما وافق عليه الزمالك".

وأضاف: "لبينا رغبة اللاعب رغم أن النادي كان متمسكًا ببقائه في صفوف الفريق".

وأختتم رئيس النادي بالتأكيد على أن التعاقد به شرط في حالة تأخر دفع المستحقات يكون العقد لاغيًا وذلك للحفاظ على حقوق القلعة البيضاء.