الأهلي يصل زامبيا بعد رحلة شاقة

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى زامبيا في الثانية عصر اليوم الأربعاء، بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة تخللها ترانزيت لمرتين في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» ثم مرة أخرى في «هراري» عاصمة زيمبابوي.

وكانت البعثة التي يترأسها اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، غادرت القاهرة في الثانية فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى زامبيا؛ استعدادا لخوض مباراة «زاناكو الزامبي» يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو الزامبي.