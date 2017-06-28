عبد الغني يبدأ التفاوض مع إيهاب جلال لتدريب المنتخب الأوليمبي

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قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الجبلاية، بدأ في المفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة لقيادة منتخب مصر الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

ويسعى عبد الغني لحسم المفاوضات مع «جلال» في أقرب وقت في ظل تلقيه عرضًا كبيرًا من سموحة للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

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ويقود جلال فريق مصر المقاصة منذ 3 مواسم، قدم الفريق خلالها مستويات رائعة، واستطاع أن يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الموسم الجاري، والمنافسة على اللقب مع الأهلي حتى الأسابيع الأخيرة من عمر البطولة.