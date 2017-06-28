أعضاء اتحاد الكرة يرفضون الانتخابات التكميلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تأجيل الإنتخابات التكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري لمدة عام.

وأبدى أعضاء مجلس الجبلاية رفضهم فكرة تواجد أعضاء جدد داخل المجلس في الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض إجراء الإنتخابات التكميلية في إجتماع الجمعية العمومية المقبل.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من شخص يرغب في الترشح لانتخابات الجبلاية التكميلية، أبرزهم حمادة المصري وعاصم مرشد وخالد الغندور ومجدي المتناوي، وعلى مقعد المرأة ماجدة محمود.

وكان الثنائي حازم وسحر الهواري قد تم استبعادهما من مجلس الإدارة، بعد الحكم بسجنهم لمدة 5 سنوات في قضايا إفلاس.