المنوفية تستحوذ على "نصيب الأسد" في أوائل الدبلومات الفنية

المنوفية - مروة فاضل:

حققت محافظة المنوفية، 3 مراكز بين أوائل الدبلومات الفنية، حيث حصل اثنان من الطلاب على الأول والأول مكرر، دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم الصناعي، من طلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

فقد حصل الطالب أحمد إيهاب رمضان على المركز الأول بمجموع 595 درجة، بما يعادل 99.17%، وجاء "أحمد فوزي محمد باشا"، بالمركز الأول "مكرر" بمجموع 595.

فيما حصلت الطالبة "ماري مجدي سعد بشاي"، على المركز الأول في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات، بمجموع 480 درجة، بما يعادل 96%.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية: "إن المحافظة دائمًا ما تحصد مراكز متقدمة بين الأوائل، مقدمًا التهنئة لأوائل الدبلومات الفنية وأسرهم ومعلميهم".

وأضاف، أن طلاب الدبلومات الفنية، أثبتوا أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية، لافتًا إلى أنه لابد من تغيير نظرة المجتمع للطلاب والتعليم الفني.

وأكد أن طلاب الدبلومات الفنية يستطيعون الالتحاق بالجامعات بكل سهولة، وكذلك بسوق العمل.

وتابع، أنه سيجري تكريم الأوائل في احتفالية كبرى يحضرها محافظ المنوفية والمسئولون بالمحافظة.