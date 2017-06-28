الأول على التعليم الفني: "مكنتش مصدق.. وناوي أدخل هندسة بترول"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الطالب محمد صديق حسن، الحاصل على المركز الأول بدبلوم الدراسة الفنية الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات بمجموع 97.95%، شعبة تبريد وتكيف، إنه لم يصدق الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، حينا أخبره أنه الأول على الجمهورية في تخصصه.

وأضاف حسن، في تصريحات لـ"مصراوي": "قولت للدكتور أحمد الجيوشي أنت أكيد بتهزر، أنا كنت ناوي أجيب مجموع يدخلني كلية مش أطلع الأول على الجمهورية".

وتابع الطالب: "أنوي الالتحاق بكلية هندسة البترول"، مشيرًا إلى أن النظرة السلبية للتعليم الفني تلحق بالطلاب الذين لا يكملون مشوار الجامعة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2016- 2017، وبلغت نسبة النجاح بنظام الـ5 سنوات 79.9%.