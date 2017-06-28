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ننشر تقرير "علوم البحار" حول انتشار قناديل البحر على الشواطئ المصرية

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مصراوي Masrawy

ننشر تقرير "علوم البحار" حول انتشار قناديل البحر على الشواطئ المصرية

03:25 م الأربعاء 28 يونيو 2017

انتشار قناديل

كتبت - مادي غيث:​

حصل "مصراوي" على تقرير مبدئي، أعده فريق من علماء معهد علوم البحار، بعد زيارته الساحل الشمالي للوقوف على أسباب انتشار قناديل البحر بطول الساحل.

وتضمن التقرير تعريف مُفصل للقناديل بصفة عامة، والنوع الذي يوجد في بصفة خاصة وهو "rhopilema nomadica"، وهو من الأنواع المسجلة في البحر المتوسط.

كما تضمن أسباب الظهور الكثيف لقناديل البحر الذي تنوع بين أسباب بيئية وفسيولوجية والتلوث والتغذية والصيد الجائر للأسماك، وطرق مكافحة انتشار قناديل البحر، وبعض استخداماتها.

يذكر أن هذه الظاهرة متكررة بشكل دوري على فترات زمنيه تتراوح بين ٦ إلى ٨ سنوات نتيجة حركة التيارات البحرية من شمال البحر المتوسط والقادمة من البحر الإدرياتي، الذي ليس لها علاقة من بعيد أو قريب بقناه السويس، كما تشيع بعض الدول الأجنبية التي تروج بأن قناة السويس لها تأثير سلبي على هجرة الأحياء البحرية، خلافًا للواقع.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا

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مصراوي Masrawy

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