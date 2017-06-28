نيابة القناطر تأمر بضبط 7 أشخاص اقتحموا الوحدة المحلية بالمنيرة

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أمرت نيابة القناطر الخيرية بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها بضبط وإحضار 7 أشخاص اقتحموا مقر الوحدة المحلية لقرية المنيرة ووضعوا أقفالًا على أبوابها، في محاولة للسيطرة عليها بعد استردادها منهم ضمن حملات "قوت الشعب".

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقيه إخطارًا من المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة بقيام مجموعة من الأشخاص باقتحام مبنى الوحدة المحلية بقرية المنيرة وتكسير الأقفال ووضع أقفال جديدة عليها.

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ودلت تحريات اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية أن إحدى العائلات قامت بالاستيلاء على قطعة أرض أملاك الدولة وأقامت دار مناسبات "مضيفة " خاصة بها، لكن حكم قضائي صدر لصالح مجلس المدينة وتم استرداد المبنى في إطار حملات استرداد أملاك وأراضي الدولة، وتم نقل عمل الوحدة المحلية لها ومعداتها بالكامل.

وكشفت التحريات أن عدد من أفراد العائلة قاموا أمس باقتحام المبنى وتكسير الأقفال ووضعوا أقفالًا جديدة ظنًا منهم أنهم يثبتون حالة وسند ملكية للمبنى بوضع اليد، وتم ضبط 5 منهم وجاري تكثيف البحث لضبط 2 آخرين وسيتم عرضهم على النيابة اليوم.