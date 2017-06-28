وزير الخارجية يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

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يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ 29 لقمة الاتحاد الأفريقي.

وتعقد الدورة العادية الـ34 للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 27 وحتى 29 يونيو الجاري،ثم يليها الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية خلالل يومي 30 يونيو والأول من يوليو 2017، ثم تعقد الدورة العادية الـ 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي خلال يومي 3 و4 يوليو 2017.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القمة تعقد تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب» باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية في مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي على ضوء ما يحتله من أهمية خاصة للدول الأفريقية التي ينتمي معظم سكانها لفئة الشباب، فضلاً عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة في هذا الصدد.

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وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات له اليوم، أن القمة سوف تتناول عددا من الموضوعات الهامة تشمل تقرير رئيس جمهورية رواندا بشأن تنفيذ قرار قمة أديس أبابا (يناير 2017) حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من أجل معالجة أوجه القصور الحالية في أداء الاتحاد ولتمكينه من الاضطلاع بالتحديات المعاصرة التيي تواجهه على النحو المرجو، وتقرير رئيس النيجر حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية، وتقرير رئيس سيراليون حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إطار رئاسة بلاده للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة العشر المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن والجهود المبذولة في الترويج للموقف الأفريقي الموحد في هذا الشأن، كما تتناول القمة تقرير رئيس جمهورية الكونجو برازافيل حول ليبيا في إطارر رئاسته للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، فضلاً عن تقرير كلا من مصر وموريشيوس حول تنفيذ أجندة التنمية 20633 وتوطينها في خطط العمل الوطنية.‌

ولفت إلى أن القمة الأفريقية سوف تتناول كذلك حالة السلم والأمن في أفريقيا من خلال استعراض تقرير رئيس مجلس السلم والأمن بشأن أنشطة المجلس وحالة السلم والأمن في أفريقيا، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإسكات البنادق في أفريقيا بحلول 2020، مضيفًا أن القمة سوف تشهد انتخاب مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون الاقتصادية، فضلا عن انتخاب 4 أعضاء في المجلس الاستشاري للفساد، وانتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2018.

واختتم المتحدث تصريحاته بأن وزير الخارجية سوف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة وبدول حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وللتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.