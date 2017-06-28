محافظ بورسعيد يقرر تسكين 9 أسر من بورفؤاد بسبب خطورة مساكنهم

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قرر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، البدء الفوري في تسكين 9 أسر، مقيمة في المساكن الاقتصادية بعمارات الملاحات بمدينة بورفؤاد، صدر لهما قرارات إزالة بسبب خطورة حالتها على السكان.

وأكد المحافظ خلال لقاءه مع أصحاب حالات الإزالة بحضور النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأنه لايمكن ولايُسمح بوقوع الضرر على أبناء بورسعيد بسبب الحالات القهرية مثل الإزالات وغيرها ولاسيما بعد أن أكد البحث الإلكتروني بأن الأسر الـ9 من أبناء المحافظة لم يسبق لهم الحصول على وحدات سكنية.

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فيما وجهت الأسر المعنية بقرار الإزالة الشكر لمحافظ بورسعيد على سرعة الاستجابة وحل مشكلاتهم، كما وجه النائب محمود حسين الشكر لمحافظ بورسعيد على سرعة الاستجابة في حل مشكلة المواطنيين الصادر لوحداتهم السكنية قرار الإزالة - خاصة في الظروف المُلحة.