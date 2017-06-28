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تجار يتوقعون ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة الأسبوع القادم لهذه الأسباب

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تجار يتوقعون ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة الأسبوع القادم لهذه الأسباب تجار يتوقعون ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة الأسبوع القادم لهذه الأسباب

التحرير

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شهدت الخضروات والفاكهة ثبات نسبي في الأسواق صباح اليوم الأربعاء 28 يونيو مقارنة بالأسعار قبيل عيد الفطر المبارك.

حيث أوضح علي المالكي عضو شعبة الخضار والفاكهة، أن السوق يشهد هدوء في الأسعار واستقرار بعد حالة إنخفاض تدريجي حدث خلال الفترة الأخير، مضيفًا أن الحديث عن جشع التجار في الأسواق المحلية لا علاقة له بأرض الواقع فالتاجر مغلوب على أمره والأمر مرتبط بتكلفة وصول السلعة إلى يد المواطن والتى يتحمل تبعاتها التاجر نفسه وربما يتحمل في أحيان كثيرة خسائرها.

وأضاف المالكى أن السوق يحكمه العرض والطلب ولا علاقة له بما يشاع حول التجار ورفع الأسعار بشكل عشوائي، موضحاً أن الأسعار مرتبطة بمواسم الحصاد وحالة الطقس والنقل وغيرها من مدخلات في منظومة التجارة.

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فوزي عبد الله تاجر تجزئة قال إن الأسعار مستقرة تمامًا اليوم، إلا أنه أبدى تخوفه مما قد يحدث الأسبوع القادم في حال ارتفاع أسعار المواد البترولية، متوقعا أن يتحول ارتفاع كبير في الاسعار حال زيادة أسعار المواد البترولية التي ستنعكس بطبيعة الحال على تكلفة نقل الخضروات والفاكهة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الكهرباء قد يحملها التاجر على بضاعته للزبائن .

فيما أكدت سلوى علام مواطنة التقيناها بسوق إمبابة الرئيسي، أن المواطن هو من يتحمل تبعية كل شئ في هذه الدولة وكل قراراتها، معتبرة أن التجار خارج نطاق تلك المعادلة فالحكومة ترفع أسعار الطاقة ويأتي التاجر ويحملها للسلع والمواطن هو الخاسر الأكبر في تلك القرارات.

وأضافت قائلة :" هيرفعوا أسعار الطاقة عادي جدًا والتاجر يغلى السلع واحنا منلاقيش نأكل عيالنا، الناس مش لاقية تاكل وهتنفجر ارحمونا كفاية كدة هنجيب نأكل عيالنا منين".

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التحرير

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