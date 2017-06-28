ارتفاع الديون الحكومية المستحقة لـ«الكهرباء» بـ500 مليون جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أيام قليلة تفصلنا عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي ستتزامن مع حلول شهر يوليو المقبل، حيث أكد المسئولين بوزارة الكهرباء، على أنه لا مفر من زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، لاسيما بعد تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر من العام الماضي، وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء اذ طلبت الوزارة من الحكومة زيادة الدعم المخصص للكهرباء من 30 مليار الى 65 مليار جنيه ولاتزال المفاوضات جارية في هذا الشأن.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تحصل فيه الوزارة ديونا حكومية مستحقة لها ووفق مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء فإن هناك توقعات بزيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل بنسب تتراوح ما بين 30 الى 50% على كافة الشرائح وذلك لتعويض جزء من فارق الأسعار بعد تعويم الجنيه.

وحسب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، فإن الوزارة لديها مستحقات تشهد تزايد بشكل متلاحق إلى أن وصلت في شهر يناير الماضي لـ 28 مليار جنيه، منهم أكثر من 20 مليار جنيه مستحقات للوزارة لدى الجهات الحكومية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،عن ارتفاع قيمة الديون المستحقة للشركة لدى القطاع الحكومي في الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 مايو الماضي من العام الجاري 2017، لتسجل قرابة الـ 500 مليون جنيه.

شاهد أيضا

وأكد المصدر أن المديونية حتى 1 يوليو 2016 ، سجلت 2 مليار و126 مليون جنيه، بينما ارتفعت القيمة مع حلول مايو الماضي لتسجل 2 مليار و606 مليون جنيه، أي في خلال 11 شهرًا.

وأفاد المصدر، الذي فضل عم ذكر إسمه، بأن نسبة التحصيل الخاصة بفواتير الاستهلاك في الفترة من يوليو 2016 حتى مايو 2107 سجلت 101.3% بدون احتساب التحصيل من الجهات الحكومية، بينما إذا شملت الجهات الحكومية، فإن نسبة التحصيل ستنخفض عند 95.1%.

