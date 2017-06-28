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ضَبَطَ زوجته تخونه مع شخصين.. فقتل الأول وفر الثاني هربًا بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضَبَطَ زوجته تخونه مع شخصين.. فقتل الأول وفر الثاني هربًا بالغربية

02:50 م الأربعاء 28 يونيو 2017

ضَبَطَ زوجته تخونه مع شخصين.. فقتل الأول وفر الثاني هربًا بالغربية

ارشيفية

الغربية - مروة شاهين:
قرر المستشار محمد العشماوي رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية خيانة زوجية هزت أسماع أهالي ومواطني المدينة، حيث ضبط زوجها خيانتها له حال تواجده داخل منزل عش الزوجية، فقتل الأول، بينما فر الثاني هربًا، وتمكنت الشرطة من ضبطه في أقل من 24 ساعة.

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورد بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة قحافة بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وقيادة العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، وجرى العثور على جثة مواطن يدعى "خ .أ"، 39 سنة، غارقًا في دمائه داخل شقة المواطن "ع.ك"، 45 سنة "متهم".

وكشفت التحريات الأمنية وجود علاقة عاطفية آثمة بين المجني عليه، وزوجة المتهم وتدعي "د.ح"، 38 سنة، ربة منزل، واتفق الأول مع زميله للذهاب إلى شقة منزل الزوجية وإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة، بينما شرعت الأخيرة في وضع مخدر لزوجها "منوم"، ودفعه للمبيت داخل غرفة بديلة داخل المنزل، ولكنه فوجئ بتواجد العشيقين داخل منزله، فتمكن من قتل أحدهما، وهرب الأخير بمساعدة الزوجة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم الثاني والزوجة، وبمواجهتهما، اعترفا بصحة الوقائع، وثبات تحريات المباحث.

جرى عرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المشار إليه.

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