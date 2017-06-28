الأرصاد : موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ابتداء من الجمعة

كتبت - مادي غيث

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرراة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، وتكون حارة هلى السواحل الشمالية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة القادم ، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء على الأقل، ويصاحب ذلك ارتفاع في الرطوبة النسبية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، بقيم تتراوح من 85% إلى 90%، مما يزيد من الاحساس بشدة حرارة الطقس.

ونصح عبدالعال المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصةً مابين وقتى الظهر والعصر ومداومة شرب المياه على فترات قصيرة وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، خاصةً لأصحاب الأمراض التنفسية والاطفال وكبار السن، وذلك لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية والشوائب العالقة خلال ساعات النهار على الطرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر يومي الجمعة والسبت، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة :

السواحل الشمالية من 33 إلى 35 درجة مئوية

محافظات الوجة البحري والقاهرة من 39 إلى 41 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية