أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد : موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ابتداء من الجمعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد : موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ابتداء من الجمعة

02:45 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الأرصاد : موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ابتداء من الجمعة

كتبت - مادي غيث

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرراة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، وتكون حارة هلى السواحل الشمالية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة القادم ، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء على الأقل، ويصاحب ذلك ارتفاع في الرطوبة النسبية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، بقيم تتراوح من 85% إلى 90%، مما يزيد من الاحساس بشدة حرارة الطقس.

ونصح عبدالعال المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصةً مابين وقتى الظهر والعصر ومداومة شرب المياه على فترات قصيرة وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، خاصةً لأصحاب الأمراض التنفسية والاطفال وكبار السن، وذلك لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية والشوائب العالقة خلال ساعات النهار على الطرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر يومي الجمعة والسبت، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة :

السواحل الشمالية من 33 إلى 35 درجة مئوية

محافظات الوجة البحري والقاهرة من 39 إلى 41 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد : موجة حارة تبدأ غدًا..والقاهرة تسجل 39

    الأرصاد : موجة حارة تبدأ غدًا..والقاهرة تسجل 39

    أخبار
  • بالصور.. نافورة

    بالصور.. نافورة "حديقة الأزهر" ملهى الأطفال والشباب في ثالث أيام

    أخبار
  • خبير أرصاد يحذر: انتظروا مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

    خبير أرصاد يحذر: انتظروا مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

    أخبار
  • الأرصاد :طقس الأربعاء شديد الحرارة

    الأرصاد :طقس الأربعاء شديد الحرارة

    أخبار

إعلان

a140e85b4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس