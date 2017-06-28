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الأول على الدبلومات الفنية: "ابتعدت عن بعبع الثانوية العامة"

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مصراوي Masrawy

الأول على الدبلومات الفنية: "ابتعدت عن بعبع الثانوية العامة"

02:35 م الأربعاء 28 يونيو 2017

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المنوفية مروة فاضل:

قال أحمد ايهاب رمضان، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية، من قرية المصيلحة، بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية: "إنه التحق بالدبلوم ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى يضمن وظيفة مناسبة عقب التخرج، مؤكدًا أنه رفض الالتحاق بالثانوي العام رغم ارتفاع مجموعه بالشهادة الإعدادية".

وأضاف، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه كان يخشى من "بعبع الثانوية العامة"، وتذكر معاناة شقيقته الكبرى وأسرته منه، لافتًا إلى أنها لم تتمكن من الالتحاق بكلية الطب رغم حصولها على 95%، والتحقت بكلية التربية، ما أثّر نفسيًّا عليها وعلى جميع الأسرة، لذا قرّر عدم خوض تلك المأساة مرة أخرى.

وأكد أنه سيلتحق بكلية الهندسة لتحقيق حلمه بجانب وظيفته، والتي تضمنها المدرسة عقب تخرجهم منها، موضحًا أنه كان يذاكر يوميًّا 8 ساعات دون الحصول على دروس خصوصية.

وأوضح رمضان، أن هناك نظرة متدنية من المجتمع لطلبة الدبلومات، حيث تعرض لهجوم شديد فور دخول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث كانوا ينظرون إليه "نظرة دونية"، مؤكدا أنه أثبت للجميع أن طالب الدبلوم لا يتوقف حلمه.

وتابع، أنه لابد من اهتمام الدولة بطلبة الدبلومات وحجز أماكن لهم بجميع الكليات كطلبة الثانوية العامة لتغيير نظرة المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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