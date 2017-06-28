اتحاد جدة السعودي يعلن عن تجديد إعارة «كهربا»

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن عودة الدولي المصري محمود عبد المنعم «كهربا» إلى صفوف الفريق من جديد.

وغردت الصفحة الرسمية للنادي السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة "Welcomeback Kahraba".

وأشارت الصفحة عن عودة كهربا لصفوف النادي السعودي والاتفاق مع نادي الزمالك على تجديد الإعارة لمدة عام.

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وكان قد توصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتفاق مع عبد الله شرف الدين، مندوب نادي اتحاد جده السعودي لتجديد إعارة محمود عبد المنعم كهربا (طالع تفاصيل التعاقد)

التفاصيل بعد قليل ... pic.twitter.com/Eu0Mb7sVZa