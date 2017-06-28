من شباب إنجلترا لكبارها.. العقدة مستمرة

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ودع منتخب إنجلترا للشباب أمس منافسات يورو تحت 21 سنة بالخسارة من ألمانيا بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2.

ورسخ شباب إنجلترا بالتالي عقدتين يحاول منتخب الأسود الثلاثة بجميع مراحله السنية التخلص منهما دون جدوى، فالمنتخب الإنجليزي ودع منافسات اليورو تحت 21 سنة أمس وتحديدًأ يوم 27 يونيو، كما ودع منتخب الكبار يورو 2016 في فرنسا أمام أيسلندا من دور الـ16 في نفس اليوم، كما ودع الأسود الثلاثية مونديال جنوب إفريقيا 2010 بالخسارة من ألمانيا في دور الـ16 بنتيحة 4-1.

أما العقدة الثانية التي يحاول المنتخب الإنجليزي التخلص منها هي ركلات الترجيح، فمنذ عام 1990 خاضت إنجلترا بجميع مراحلها السنية ركلات الترجيح في 15 مناسبة لم تحقق الفوز فيها إلا في 4 مباريات فقط.

وكانت خسارة الأمس هي الثانية للإنجليز بركلات الترجيح بعدما خسر منتخب تحت 17 سنة نهائي اليورو أمام إسبانيا من خلالها.

وبدأت العقدة الإنجليزية في نصف نهائي مونديال 1990 الذي أقيم في إيطاليا بالخسارة من ألمانيا بنتيجة 4-3، ومن ثم حققت إنجلترا الفوز على إسبانيا في ربع نهائي يورو 1996 بنتيجة 4-2 قبل أن تودع البطولة في نصف النهائي مباشرة بالخسارة من ألمانيا بنتيجة 6-5 على ملعب ويمبلي.

وودعت إنجلترا مونديال فرنسا 1998 من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين بنتيجة 4-3، ومن ثم ودع الأسود الثلاثة يورو 2004 في البرتغال من الدور ربع النهائي بالخسارة من أصحاب الأرض بنتيجة 6-5.

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وعادت البرتغال لتقصي إنجلترا من جديد في مونديال ألمانيا 2006 وتحديدًا من الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1، قبل أن تخرج إنجلترا من يورو 2012 الذي أقيم في بولندا وأوكرانيا بالخسارة في ربع النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وعلى مستوى الشباب، خسر منتخب إنجلترا تحت 21 سنة في نصف نهائي يورو 2007 أمام هولندا بنتيجة 13- 12، قبل أن يفوز في نصف نهائي اليورو 2009 أمام السويد بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، قبل أن تخسر أمس في نصف النهائي من جديد.

أما منتخب الشباب تحت 20 سنة فتمكن من الفوز على المكسيك في ربع نهائي كأس العالم 1993 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وبدوره خسر منتخب الناشئين تحت 17 سنة في نصف نهائي يورو 2003 من البرتغال بنتيجة 3-2، كما خسر نفس المنتخب أمام البرتغال أيضًا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في يورو 2004 بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وتوج منتخب تحت 17 سنة بلقب يورو 2014 بالفوز في المباراة النهائية على هولندا 4-1 بركلات الترجيح قبل أن يخسر نهائي العام الحالي أمام إسبانيا بنتيجة 4-1.