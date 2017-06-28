في 6 خطوات.. تعرف على طريقة التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن السبت المقبل هو بداية التسجيل إلكترونيًا لاختبارات القدرات، والتي من المقرر أن تستمر حتى 18 يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي"، خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بالصفحة الخاصة بالتنسيق (https://tansik.egypt.gov.eg/application/) كالتالي:

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به.

الخطوة الثانية: ستظهر أمام الطالب على الشاشة البيانات الأساسية الخاصة به، وعلى الطالب أن يتأكد من سلامة تلك البيانات مثل الاسم، والإدارة التعليمة التابع لها، والشعبة الخاصة به (علمي- أدبي).

الخطوة الثالثة: سوف تظهر قائمة بتخصصات اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات، وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

الخطوة الرابعة: ستظهر قائمة فارغة، يمكنك ملؤها باختيار نوع التخصص والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه إلى الكلية وعدد الأيام التي يجرى بها الاختبارات، ويمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم الكلية بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو تخصص آخر.

الخطوة الخامسة: هي الخطوة الخاصة بتسجيل الرغبات، بعد انتهاء الطالب من إدخال بيانات الاختبارات والكليات التي يرغب بأداء اختبارات القدرات بها، وسيعرض البرنامج عليك القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين بياناتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي.

الخطوة السادسة: بعد التسجيل إلكترونياً يقوم الموقع بعرض استمارة القدرات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة، كل ما على الطالب فعله في هذه الخطوة أن يقوم بطباعة بطاقة القدرات والمحدد بها تخصصات الاختبارات والكلية ومواعيد وأماكن أداء الاختبارات.