التموين: 14 مليون مواطن تقدموا لتحديث بطاقاتهم حتى الآن

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن 14 مليون مواطن من المقيدين بمنظومة الدعم قاموا بإدخال بياناتهم خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية من إجمالي ١٩ مليون بطاقة مطلوب تحديثها، والمقرر لها الانتهاء 15 يوليو المقبل.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت إشارة البدء لعملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لما يُقرب من 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة أبريل الماضي.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر الأسبوع الماضي، مد مهلة استكمال تحديث البيانات للمواطنين في البطاقات التموينية حتي ١٥ يوليو القادم.

وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يُطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من منافذ التموين.

ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية "www.tamwin.com.eg".

يُشار إلى أنه تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.