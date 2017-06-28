الحكومة: حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة.. ولا تهاون مع أحد

كتب محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استكمال الجهود للبناء على ما تحقق في مجال استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاسيما في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وشدد إسماعيل على أن استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم دون توقف، حتى استعادة كامل أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات، وأنه لا تهاون مع أي متعدٍ على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين.

وأشار إسماعيل إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل؛ لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات، وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت مؤخراً على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها، من خلال تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجرءات تقنين الأوضاع