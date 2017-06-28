محافظ الدقهلية: ضبط 261 قضية تموينية خلال أسبوع

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ضبط 261 قضية تموينية خلال الحملات التي شنتها مباحث التموين لمواجهة كافة صور الغش التجاري، والعمل على التصدي لأي حالات تلاعب وضبط الأسواق.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن القضايا التموينية التي جري تحريرها تضمنت ضبط 14 طن دقيق مدعم بإجمالي 498 مضبوطات، ومقررات تموينيه بإجمالي 531 مضبوطات بوزن 340 كيلو، والاستيلاء على خبز بلدي مدعم بإجمالي 2000 رغيف، وتحريز 24214 سلعة مغشوشة بإجمالي 908 كيلو، وإعدام 37 طائرًا في مجال أنفلونزا الطيور".

وأضاف أن القضايا، اشتملت كذلك عدم الإعلان عن الأسعار والتي بلغت بمفردها 168 قضية، و85 كيلو مضبوطات في مجال الذبح خارج السلخانة، و600 كيلو سلع مدعمة أسمدة زراعية بإجمالي 132 مضبوطات، و17400 لتر بنزين 80 وسولار، وقضايا بيع بأزيد من التسعيرة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإدارة منشأه بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من جانب إدارة شرطة التموين ودورها في الرقابة على الأسواق والتصدي لعمليات التهريب والاحتكار .

وشدد الشعراوي، على أهمية الرقابة المستمرة وضرورة تكثيف الحملات لتشمل كافة المراكز والأحياء والمدن والقرى، بهدف تحقيق الانضباط للأسواق وتوافر كافة السلع للمواطنين، خاصة السلع التموينية والغذائية وأسطوانات البوتاجاز من أجل تلبية احتياجاتهم والحفاظ على موارد الدولة.