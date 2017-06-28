"الأول مكرر" بدبلومات المنوفية لـ"مصراوي": التعليم الفني هو المستقبل

المنوفية - مروة فاضل:

قال أحمد فوزي باشا، الحاصل على المركز الأول مكرر في نتيجة الدبلومات الفنية، من قرية ميت الموز بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية: "إنه كان يذاكر دروسه يوميًّا ويجتهد للحصول على مجموع عال حتى يتمكن من تحقيق حلمه ويجد اسمه بين الأوائل".

وأكد، أنه حصل على 289 درجة في الشهادة الإعدادية، ولكنه رفض الثانوي العام، وفضّل الالتحاق بمدرسة المياه والصرف الصحي، مضيفًا أن التعليم الفني هو المستقبل لتوفير وظيفة مناسبة.

وأضاف، أنه يحلم أن يكون "مصمم جرافيك"، مشيرا إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بوجود وظيفة مناسبة بجانب حلمه توفر له الإمكانيات المادية.

وأشار أول الدبلومات الفنية، إلى أنه سيُكمل تعليمه ويلتحق بمعهد، ويعقبه دخول كلية الهندسة مثلما فعل شقيقه الأكبر "طالب كلية هندسة إلكترونيات"، عقب دخوله التعليم الفني، إذ حصل على الدبلوم والتحق من خلاله بكلية الهندسة.

وطالب بالاهتمام بالتعليم الفني لأنه المستقبل وسيخدم سوق العمل بدلاً من النظرة الدونية من المجتمع.

من جانبها، أعربت والدته "أسماء الشناوي"، عن سعادتها بحصول نجلها على مجموع 99.17%، مؤكدة أنه كان يجتهد ويذاكر دروسه أولاً بأول، للحصول على مجموع عالٍ يحقق آماله وطموحاته.

