نيابة أسوان تخلي سبيل 3 أشخاص بعد اتهامهم بالاعتراض على اتفاقية تيران وصنافير

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قررت اليوم النيابة الكلية بأسوان، تحت إشراف المستشار عمرو محمود المحام العام لنيابات أسوان، إخلاء سبيل 3 أشخاص بأسوان، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم للاعتراض على توقيع اتفاقية تيران وصنافير والتحريض ضد الدولة والانضمام إلى حركة 6 إبريل.

كانت هيئة الدفاع المُكلفة من قبل نقابة المحامين الفرعية بأسوان، استأنفت على قرار حبس 3 أشخاص هم محمود . م، محمود . ع، ومحمد . م، الذين ألقي القبض عليهم خلال منتصف شهر يونيو الجاري في أعقاب القبض عليهم لاتهامهم على التحريض ورفض اتفاقية تيران وصنافير والدعوة للتحريض على التظاهر وإطلاق دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في هذا الشأن لحشد الشباب للخروج في تظاهرات لرفض الاتفاقية، بالإضافة إلى الانضمام إلى حركة 6 إبريل.

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يُذكر أن محكمة جنايات أسوان، قررت الأسبوع الماضى إخلاء سبيل 5 أشخاص آخرين متهمين في التحريض ضد الدولة لرفض التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير.