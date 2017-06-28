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مليون زائر في مصيف بلطيم خلال احتفالات عيد الفطر

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مليون زائر في مصيف بلطيم خلال احتفالات عيد الفطر مليون زائر في مصيف بلطيم خلال احتفالات عيد الفطر

التحرير

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كتب: عمرو الشامي

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بكفرالشيخ، إقبالًا كثيفًا من الزائرين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن المصيف استقبل نحو مليون زائر خلال الثلاثة أيام الماضية، بنسبة إشغالات بلغت 100% وهي غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

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وأشار "شميس" في تصريحات لـ"التحرير" إلى أنه تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات طوال أيام عيد الفطر المبارك لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة خاصة الأطفال، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان.

وأضاف أن أهم العوامل التي تجذب الزائرين للمصيف هي توفير كافة احتياجات المصطافين، والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .

 

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التحرير

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