تدابير احترازية في مصر بعد تفشي وباء الكوليرا باليمن والسودان

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أكد الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحية بأسوان، أن قطاع الصحة والطب الوقائي بمحافظة أسوان، بدأ اتخاذ التدابير الصحية اللازمة وإعلان حالة الطوارئ، عقب تفشي وظهور وباء الكوليرا بعدد من مناطق وولايات اليمن والسودان وحصاده مئات من الأرواح، حيث تم تشديد الإجراءات الصحية بالموانئ البرية والنهرية بطول المحافظة ومطاري أسوان وأبوسمبل، باعتبار أن أسوان خط الدفاع الأول لمصر وبوابتها الجنوبية.

وقال "حنفي": إن "محافظة أسوان من خلال مديرية الشئون الصحية وإدارتي الطب الوقائي و الحجر الصحي، بدأتا حاليًا تنفيذ عددًا من الإجراءات الصحية اللازمة لمراقبة دخول الوافدين من الخارج وخاصة من دول أفريقية، سواء المواطنيين المصريين أو الأجانب لترصد ظهور الأمراض الوبائية وخاصة الكوليرا، في إطار مجابهة ظهور الأمراض الوبائية قبل دخولها إلى مصر.

من جهته صرح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أنه لم تكتشف حتى الآن أي حالات مصابة بالكوليرا في مصر بين الوافدين والقادمين من الخارج، وأنه فى حالة وجود أى حالات مشتبه في تعرضها للإصابة بالمرض، يتم على الفور إرسالها إلى المعامل الصحية سواء بأسوان أو القاهرة التابعة لوزارة الصحة لبيان مدى حالتها الصحية وتعرضها للإصابة بالمرض.

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وأضاف "أبو المجد" أن أجهزة الصحة بالمحافظة من خلال إدارة الحجر الصحي، تنفذ حاليًا عددًا من الإجراءات الصحية على مستوى ميناء السد العالي ومطاري أسوان الدولي وأبوسمبل الدولي بشكل دوري لمراقبة دخول وخروج المواطنيين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحيلولة دون انتقال الأمراض الوبائية والمعدية إلى مصر، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من الخارج وخاصة من دول أفريقية، إضافة الى إعدام أي أغذية أو كميات من الأطعمة السائلة أو المجمدة التي يحتفظ بها الوافدين من الخارج فورًا، من خلال لجان الحجر الصحي بالمطارات والموانئ في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.

وتابع أن مديرية الصحة بالمحافظة أنشأت إدارة مخصصة للرصد البيئي للمياه وخاصة مع بداية منابع النيل في بحيرة ناصر بمنطقة أبوسمبل جنوب أسوان، حيث يتم تحليل المياه بشكل دورى لرصد أي تغيرات.