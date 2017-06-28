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الجيش للسوري يعين قائدا جديدا لقواته في المنطقة الشرقية

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مصراوي Masrawy

الجيش للسوري يعين قائدا جديدا لقواته في المنطقة الشرقية

01:36 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الجيش للسوري يعين قائدا جديدا لقواته في المنطقة الشرقية

الجيش السوري

دمشق- (د ب أ):

عين الجيش السوري اليوم الأربعاء، اللواء رفيق شحادة قائدا للقوات الحكومية في المنطقة الشرقية من سورية ( دير الزور - الحسكة - الرقة).

ونص قرار صدر عن قيادة الجيش في دمشق اليوم، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بتعيين اللواء رفيق شحادة بدلا عن اللواء موفق الأسعد الذي أعفي من منصبة كقائد للقوات السورية في المنطقة الشرقية .

ولم يذكر القرار سبب هذا الإعفاء.

وكان اللواء شحادة يشغل منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية قبل اعفائه أوائل العام الماضي من منصبه إثر خلاف مع اللواء رستم غزالي رئيس شعبة الأمن السياسي حصل خلاله اشتباكات بين عناصر اللواءين تسببت بوفاة اللواء غزالي .

ونص القرار على وضع اللواء موفق الأسعد تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات المسلحة علما أنه كان نائبا لرئيس الأركان إلى حين تعيينه في فبراير الماضي قائدا للقوات السورية في المنطقة الشرقية خلفا للواء حسن محمد في إعقاب محاصرة تنظيم "داعش" لمطار دير الزور العسكري.

وفشلت القوات الحكومية بقيادة اللواء موفق الأسعد في فك الحصار عن مطار دير الزور بعد أكثر من خمسة أشهر من القتال رغم وصول تعزيزات كبيرة من مقاتلي حزب الله وقوات النخبة من دمشق.

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