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للحصول على معدة مسطحة ابتعد عن هذه الأطعمة.. "بعضها صحية"

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مصراوي Masrawy

للحصول على معدة مسطحة ابتعد عن هذه الأطعمة.. "بعضها صحية"

01:29 م الأربعاء 28 يونيو 2017

للحصول على معدة مسطحة ابتعد عن هذه الأطعمة.. "بعضه

كتبت- هاجر حاتم:

بالرغم من التمرينات الرياضية التي تقوم بها، إلا أنه في المقابل هناك الكثير من الأطعمة تتسبب في انتفاخ المعدة، أو بروزها بسبب تراكم ، من بينها أكلات صحية. ونستعرض لك هذه الأطعمة وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

- العدس

يحتوي العدس على كميات عالية من البروتين والألياف، بالإضافة إلى السكر الذي يتسبب في تخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء في القولون، وينتج عن هذه العملية الغازات التي تتسبب في انتفاخ المعدة.

- التفاح

يحتوي التفاح على مادة الفركتوز ونسب عالية من الألياف، التي قد لا يستطيع الجسم امتصاصها بشكل كامل، لهذا يتم تخمير هذا السكر في الأمعاء الغليظة، مما يتسبب في حدوث الغازات وانتفاخات المعدة.

- البصل

البصل يعتبر واحد من المصادر الغذائية الرئيسية لـ "الفركتانز"، وهذا نوع من الألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تسبب انتفاخ المعدة.

- المشروبات الغازية

تحتوي هذه المشروبات على كميات عالية من غاز ثاني اكسيد الكربون، فعندما نتناول واحدة من هذه المشروبات، ينتهي الأمر بابتلاع كميات كبيرة من هذا الغاز، كما أن بعض من هذا الغاز يظل محاصر في الجهاز الهضمي، وهذا بالفعل يمكن أن يسبب الانتفاخ وشعور بعدم الراحة.

 

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