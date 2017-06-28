في حواره مع موقع ليفربول.. صلاح: لا أكذب أبدًا

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أجرى الموقع الرسمي لنادي ليفربول حوارًا مع محمد صلاح المنتقل حديثًا للريدز من صفوف روما نستعرضه معكم في السطور التالية كالأتي:

- كيف يصفك أصدقائك في 3 كلمات؟

رائع، لا يصدق، هادئ

- ما هو أول شيء تقوم به في الصباح؟

الابتسام والتمتع بالهدوء لدقيقتين.

- ما هو الشيء الذي يسعدك؟

أنا شخص سعيد بطبعي، وبإمكان الأمور الصغيرة أن تسعدني.

- ما الشيء الذي يغضبك؟

خسارة المباريات الهامة أو أي مباراة.

- ما الذي يثير عاطفتك؟

تسجيل الأهداف

- ما هي أخر كذبة لك؟

أنا لا أكذب

- ما هي أفضل كلمة بالإنجليزية لك؟

الحب "LOVE"

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- ما هي أفضل مادة دراسية؟

لم أحب المدرسة، كنت أرغب في لعب الكرة.

- ما هو الصوت المفضل لديك؟

صوت ابنتي

- ما هي أفضل ميزة في جسدك؟

الشعر واللحية

- ماذا تفعل في العطلة؟

البقاء في المنزل والاسترخاء وعدم التحدث مع أي شخص أو إجراء مقابلات صحفية.

- من هو أفضل لاعب مصري في التاريخ؟

أنا

- ما هو أفضل شيء في كرة القدم؟

تساعد الأشخاص على التمتع بحياة جيدة واحترام الأخرين.

- ما هو أكبر طموح لك في الكرة؟

التتويج بأكبر عدد من البطولات في مسيرتي، لذا أحاول دائمًأ أن أقاتل مع كل نادي ألعب معه وأتمني بأن أقوم بهذا الأمر هنا.