في حواره مع موقع ليفربول.. صلاح: لا أكذب أبدًا

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أجرى الموقع الرسمي لنادي ليفربول حوارًا مع محمد صلاح المنتقل حديثًا للريدز من صفوف روما نستعرضه معكم في السطور التالية كالأتي:
- كيف يصفك أصدقائك في 3 كلمات؟
رائع، لا يصدق، هادئ
- ما هو أول شيء تقوم به في الصباح؟
الابتسام والتمتع بالهدوء لدقيقتين.
- ما هو الشيء الذي يسعدك؟
أنا شخص سعيد بطبعي، وبإمكان الأمور الصغيرة أن تسعدني.
- ما الشيء الذي يغضبك؟
خسارة المباريات الهامة أو أي مباراة.
- ما الذي يثير عاطفتك؟
تسجيل الأهداف
- ما هي أخر كذبة لك؟
أنا لا أكذب
- ما هي أفضل كلمة بالإنجليزية لك؟
الحب "LOVE"
- ما هي أفضل مادة دراسية؟
لم أحب المدرسة، كنت أرغب في لعب الكرة.
- ما هو الصوت المفضل لديك؟
صوت ابنتي
- ما هي أفضل ميزة في جسدك؟
الشعر واللحية
- ماذا تفعل في العطلة؟
البقاء في المنزل والاسترخاء وعدم التحدث مع أي شخص أو إجراء مقابلات صحفية.
- من هو أفضل لاعب مصري في التاريخ؟
أنا
- ما هو أفضل شيء في كرة القدم؟
تساعد الأشخاص على التمتع بحياة جيدة واحترام الأخرين.
- ما هو أكبر طموح لك في الكرة؟
التتويج بأكبر عدد من البطولات في مسيرتي، لذا أحاول دائمًأ أن أقاتل مع كل نادي ألعب معه وأتمني بأن أقوم بهذا الأمر هنا.