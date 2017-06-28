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أول يوليو.. اختبارات قدرات الطلاب في "نوعية بنها"

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مصراوي Masrawy

أول يوليو.. اختبارات قدرات الطلاب في "نوعية بنها"

01:26 م الأربعاء 28 يونيو 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حددت كلية التربية النوعية بجامعة بنها، يوم السبت الأول من يوليو، موعدًا لبدء اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بقسمَي التربية الموسيقية والتربية الفنية، وذلك حتى17 يوليو 2017.

وقال الدكتور رمضان محمد رمضان عميد كلية التربية النوعية، في تصريحات صحفية: "إن تقديم الطلاب يجري إلكترونيًّا، حيث يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكترونيwww.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات التي يرغبها، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب".

وأشار الدكتور رمضان، إلى أن الكلية أنهت استعداداتها بكافة إداراتها وأقسامها العلمية، لاستقبال الطلاب لإجراء اختباراتهم المقررة، وفقًا للضوابط المعمول بها في هذه الاختبارات والتي تتسم بالشفافية التامة.

يُذكر، أن الكلية شكلت لجنة للإشراف على الاختبارات واستقبال الطلاب بشكل يومي طوال الفترة المحددة لإجراء الاختبارات وإعلان نتيجة الاختبار فور الانتهاء منها، وتزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ليتم الترشيح بناءً عليها، ويتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

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