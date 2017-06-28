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كيف تحصلين على البشرة البرونزية في الصيف بأقل التكاليف؟

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مصراوي Masrawy

كيف تحصلين على البشرة البرونزية في الصيف بأقل التكاليف؟

01:03 م الأربعاء 28 يونيو 2017

كيف تحصلين على البشرة البرونزية في الصيف بأقل التكاليف؟

البشرة-البرونزية

كتبت- ميرا ماهر:
في الصيف، يميل الكثير منا إلى الحصول على بشرة ذات لون برونزي، دون التأثر بأشعة الشمس الضارة والتي تسبب الشيخوخة، وهو الأمر الذي يجعل "التان" يبدو أقل جاذبية بكثير.

ولكن بعد أن أصبحت منتجات البشرة مكلفة نسبياً، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك الحصول على ذلك اللون البرونزي بأقل التكاليف.

حيث ذكر موقع " heatwavetanningonline " أنه يمكنك باستخدام "الفازلين" الحصول على اللون البرونزي وبأقل التكاليف، لكن من الضروري القيام باختبار الحساسية على جزء صغير من البشرة قبل استخدام المنتج.

وأضاف موقع " girlsaskguys " أن الفازلين يمكن أن يعطي نفس تأثير زيوت "التان" بسبب الشحوم الداخلة في تكوينه ومزيج الهيدروكربونات التي تم تطويرها من البترول، وهو ما يعطي لون أسرع، كما أنها تساعد على إبقاء الجلد رطب.

ومن الأفكار الشائعة بين الفتيات، خلط الفازلين بنقطة من "الميكرو كروم" الطبي للحصول على لون بشرة مميز في الصيف.

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