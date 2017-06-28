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داخلية حماس تعلن الشروع بإقامة منطقة أمنية عازلة بين غزة ومصر

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مصراوي Masrawy

داخلية حماس تعلن الشروع بإقامة منطقة أمنية عازلة بين غزة ومصر

01:02 م الأربعاء 28 يونيو 2017

داخلية حماس تعلن الشروع بإقامة منطقة أمنية عازلة بين غزة ومصر

داخلية حماس

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" الإسلامية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، الشروع في إقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع بعمق 100 متر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن الخطوة تأتي "ضمن خطة لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع".

وبحسب البيان "تشمل المرحلة الأولى من الإجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلو مترا، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضلاً عن تركيب إنارة كاملة على طول الحدود".

ونقل البيان عن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم قوله إن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لمصر، والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار الشهر الجاري.

وذكر أبو نعيم، أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية "بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة؛ وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لافتاً أنه "سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار".

وأكد أبو نعيم، أن الإجراءات "مستمرة من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل"، موجهاً رسالة طمأنة للجانب المصري بأن الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، "ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية".

وكان وفد من حماس يترأسه رئيس مكبتها السياسي في غزة يحيى السنوار، وضم في عضويته أبو نعيم، زار مصر بداية الشهر الجاري لمدة تسعة أيام وأجرى مباحثات بشأن زيادة ضبط الحدود المشتركة بين القطاع ومصر.

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