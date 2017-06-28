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الجيوشي: طفرة في نظام التعليم الفني بداية من 2018/ 2019

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مصراوي Masrawy

الجيوشي: طفرة في نظام التعليم الفني بداية من 2018/ 2019

12:51 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الجيوشي: طفرة في نظام التعليم الفني بداية من 2018/ 2019

أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم الفني سيشهد تطويرات كبيرة تطبق على طلاب الصف الاأول الثانوي بداية من العام الدراسي 2018/ 2019.

وأضاف الجيوشي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية، إن أهم ملامح النظام الجديد تتمثل في إعداد مناهج تربط بين مهارات الطلاب واحتياجات سوق العمل، وتطوير أساليب التقويم بحيث لا تعتمد على الاختبار الواحد.

وأوضح الجيوشي، ان أسلوب الامتحان الجديد سيكون عبارة عن تقويم تتابعي حيث يؤدي الطلاب 4 امتحانات كل عام، وفي النهائية يكون هناك امتحان نهائي عليه نحو 30% فقط من المجموع الكلي.

وأكد الجيوشي، أنه يجري حاليًا تعميم نماذج ناجحة بالتعليم الفني مثل مدارس STEM، الدنبوسكوا، والمجمعات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعين إحداهما بالشراكة مع ألمانيا للتعليم والتدريب المزدوج يطبق بـ7 محافظات، والآخر بالتعاون مع اليابان يطبق في محافظة بورسعيد بداية من العام الدرسي الجديد.

وأكد الجيوشي، أن هناك تعاونًا مع القطاع العام من خلال جهاز الرقابة الإدارية لتدريب طلاب التعليم المزدوج.

وأشار الجيوشي إلى أنه مع حلول عام 2018/ 2019، سيتم تدريب كافة طلاب التعليم الفني على برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبداية من العام القادم سيتم اعتماد مشروعات التخرج بالنسبة لطلاب الثلاث سنوات، ولكن لن يتم تعميمها كمادة إجبارية بل كنشاط، بالإضافة إلى تعميم برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي، لإكساب الطلاب مهارات التقدم لسوق العمل.

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