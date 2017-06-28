بالتفاصيل.. ننشر نسب النجاح في الدبلومات الفنية

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، وأثنى على جهود مسئولي قطاع التعليم الفني بالوزارة على الجهد المبذول في الامتحانات للخروج بها بمستوى راق.

ولفت وزير التعليم الى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ ٦٦٧ ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات في ١٦٠٠ مقرر دراسي وذلك في ٢٤٠٠ لجنة وامتحنوا في ٢٠ مليون ورقة أسئلة.

واشار وزير التعليم الى ان نسبة النجاح العامة فى نظام الثلاث سنوات بلغت 53.54% ، باجمالى اعداد المتقدمين للامتحانات هذا العام 667672 طالبا ، حضر منهم 665162 طالبا ، نجح منهم 356115 طالبا ، وبلغ عدد الباقون للاعادة 76244 طالبا ، ففى دبلوم الثانوى التجاري ، بلغت نسبة النجاح 53.17% ، ولبغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 220526 طالبا ، حضرمنهم 219714 طالبا وبلغ عدد الناجحين 116826 طالبا ، وفى الثانوى الفندقى بلغت نسبة النجاح 75.48% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 14811 طالبا ، حضرمنهم 14765 طالبا وبلغ عدد الناجحين 11144 طالبا، وفى الثانوى الزراعى بلغت نسبة النجاح 35.38% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 72174 طالبا ، حضرمنهم 71910 طالبا وبلغ عدد الناجحين 25768 طالبا ، وفى الثانوى الصناعى بلغت نسبة النجاح 58.71% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 313831 طالبا ، حضرمنهم 312626 طالبا وبلغ عدد الناجحين 183550 طالبا ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح فى هذا القطاع الثانوى ، 54.49% ، وبلغ اجمالى عدد المتقدمين لاداء الامتحان 621342 طالبا ، حضرمنهم 619015 طالبا وبلغ عدد الناجحين 337288 طالبا .

اما بالنسبة للتعليم والتدريب المزدوج ، فبلغت نسبة النجاح العامة فيه 84.13% ، وبلغ عدد المتقديمن لاداء الامتحان 9480 طالبا حضر منهم 9465 طالبا ونجح منهم 7963 طالبا ، وبلغت نسبة النجاح فى تجارى /فندقى –تعليم مزدوج نسبة 78.82% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 1863 طالبا ، حضرمنهم 18604 طالبا وبلغ عدد الناجحين 1466 طالبا ، والتعليم المزودج " زراعى " بلغت نسبة النجاح 55.98% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 728 طالبا ، حضرمنهم 727 طالبا وبلغ عدد الناجحين 407 طالبا.

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وفى دبلوم الاعداد المهنى بلغت نسبة النجاح العامة به ، 29.62% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 36850 طالبا ، حضرمنهم 36682 طالبا وبلغ عدد الناجحين 10864 طالبا ، وفى التعليم الفندقى "اعداد مهنى " بلغت نسبة النجاح 87.50% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 483 طالبا ، حضرمنهم 480 طالبا وبلغ عدد الناجحين 420 طالبا، والتعليم الزراعى " اعداد مهنى " نسبة 31.97% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 6447 طالبا ، حضرمنهم 6413 طالبا وبلغ عدد الناجحين 2050 طالبا ، والتعليم الصناعى " اعداد مهنى " بلغت نسبة النجاح 28.18% ، وبلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحان 29920 طالبا ، حضرمنهم 29789 طالبا وبلغ عدد الناجحين 8394 طالبا.

واضاف وزير التعليم ، ان نظام الخمس سنوات بلغت نسبة النجاح العامة 79.49% ، حيث بلغت نسبة النجاح فى فنى تجارى ، 77.73% ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 4032 طالبا ، حضر منهم 4032 طالبا ونجح 3134 ،وبلغت نسبة النجاح فى دبلوم فنى اول فندقية وخدمات سياحية نسبة 62.23% ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 2227 طالبا ، حضر منهم 2216 طالبا ، ونجح منهم 1379 طالبا ، وفى دبلوم فنى اول زراعى بلغت نسبة النجاح 59.27% ، وتقدم لاداء الامتحان 383 طالبا وحضرمنهم 383 طالبا ونجح منهم 227 طالبا ، وفى دبلوم فنى اول صناعى بلغت نسبة النجاح 87.51% ، وتقدم للامتحان 6636 طالبا ، وحضر منهم 6620 طالبا ونجح منهم 5793 طالبا ، وبلغت النسبة العامة للنجاح 79.49% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 13278 طالبا حضرمنهم 13251 طالبا ونجح منهم 10533 طالبا ،وبلغ عدد الطلاب الباقون للاعادة 504 طالبا .

واشار وزير التعليم انه بمقارنة نسب النجاح بالعام الماضى فى دبلوم الثلاث سنوات بلغت نسبة النجاح هذا العام 2017م ،نسبة 53.54% ، وفى العام الماضى 2016 م ، بلغت 57.29% ، وفى نظام الخمس سنوات بلغت نسبة النجاح هذا العام 2017م ، نسبة 79.49% ، وفى العام الماضى 2016م ، بلغت نسبة النجاح 79.56%

وتضمنت قائمة اوائل الدبولمات الفنية لهذا العام فى دبلوم المدارس الفنية للتعليم الثانوى الصناعى نظام 3 سنوات، الطالبة جميانة وديع موسى ميخائيل بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بأولاد صقر - شرقية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 97, 57 % ،وحصلت الطالبة أيه إسماعيل أحمد محمد موافى بمدرسة الشهيد محمد عرفه الفنية بنات – البحيرة على الترتيب الاول بنسبة نجاح 83,20% ، كما حصلت على الترتيب الاول ، الطالبة مروة محمود أحمد صالح الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج - الفيوم بنسبة نجاح 94,74% .