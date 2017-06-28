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«دينية البرلمان» تناقش «تجديد الخطاب الديني» بعد إجازة العيد

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«دينية البرلمان» تناقش «تجديد الخطاب الديني» بعد إجازة العيد «دينية البرلمان» تناقش «تجديد الخطاب الديني» بعد إجازة العيد

التحرير

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تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبله عقب انتهاء إجازة العيد، مشروع قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب محمد شعبان.

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كما تستعد اللجنة لعقد مؤتمرين، الأول بعنون «محاربة الإرهاب»، وذلك لبحث كافة السبل لآليات محاربة الإرهاب، وتجديد الخطاب الدينى، للتصدى للعمليات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، أما المؤتمر الثاني، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، علي أن تدعو اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالحج  مثل «الداخلية، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والإعلام» للمشاركة في اجتماعاتها من أجل الوصول إلى رؤى وأفكار تخدم الموسم ليظهر فى أحسن صورة.

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التحرير

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